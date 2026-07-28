Francoforte: positiva la giornata per Brenntag
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici, con una variazione percentuale del 2,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brenntag più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Brenntag rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,99 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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