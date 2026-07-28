Francoforte: positiva la giornata per Brenntag

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici , con una variazione percentuale del 2,26%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brenntag più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Brenntag rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,99 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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