Brenntag alza le previsioni sull'EBITDA operativo per l'esercizio 2026

(Teleborsa) - Brenntag , colosso tedesco del mercato della distribuzione di sostanze chimiche e ingredienti, ha alzato le previsioni sull'EBITDA operativo per l'esercizio 2026. Grazie a un avvio del terzo trimestre costantemente positivo, Brenntag prevede ora un EBITDA operativo compreso tra 1.350 e 1.450 milioni di euro (rispetto alla precedente previsione di 1.250-1.400 milioni di euro). Brenntag conferma i solidi risultati preliminari del secondo trimestre 2026, che giustificano l'aumento delle previsioni. Il bilancio semestrale 2026 sarà pubblicato il 12 agosto 2026.

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