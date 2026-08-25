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Orientamento rialzista per Coca-Cola Europacific Partners

Finanza
Orientamento rialzista per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Prepotente rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,92% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Coca-Cola Europacific Partners presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 110,1 USD, con stop loss individuato in area 107 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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