New York: Moderna si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società americana di biotecnologia , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 18,45% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moderna rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Moderna mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 151,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 136,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 165,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```