New York: pioggia di acquisti su Dow

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda che produce plastiche elaborate e di base , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dow rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Dow rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,88 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```