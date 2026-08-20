Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 20:12
29.142 -0,96%
Dow Jones 20:12
52.859 -1,13%
Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
25.983 -0,42%

In evidenza Dow sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Dow sul listino di New York
Prepotente rialzo per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che mostra una salita bruciante del 4,88% sui valori precedenti.
Condividi
```