CrowdStrike Holdings, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale di sicurezza informatica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di CrowdStrike Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CrowdStrike Holdings , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 199,2 USD. Primo supporto visto a 189,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 185,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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