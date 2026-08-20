CrowdStrike Holdings, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale di sicurezza informatica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di CrowdStrike Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CrowdStrike Holdings, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 199,2 USD. Primo supporto visto a 189,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 185,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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