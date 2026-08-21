Milano 10:20
52.931 +0,50%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:20
10.774 +0,24%
Francoforte 10:20
26.070 +0,34%

Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,42%.
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