Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio , con un rialzo del 3,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 63,25 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 61,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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