Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,04 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,78. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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