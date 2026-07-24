Milano 14:38
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Londra 14:38
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Francoforte 14:38
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Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,56%.
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