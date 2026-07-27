Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio , con una variazione percentuale del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,76%, rispetto a +1,06% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 60,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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