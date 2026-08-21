Londra: scambi in positivo per 3i Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di 3i Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 28,74 sterline. Primo supporto visto a 28,04. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 27,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```