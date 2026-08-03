Londra: scambi al rialzo per 3i Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società d'investimenti con sede a Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che 3i Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a +1,23% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di 3i Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,7 sterline. Primo supporto visto a 28,83. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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