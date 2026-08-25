Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 185,733. Primo supporto a 185,463. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 185,367.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)