Milano 16:23
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Londra 16:23
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre

La giornata del 6 settembre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,11%.

Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 180,35 con area di resistenza individuata a quota 183,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 179,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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