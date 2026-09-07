Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre
La giornata del 6 settembre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,11%.
Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 180,35 con area di resistenza individuata a quota 183,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 179,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)