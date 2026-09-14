Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
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Dow Jones 11-set
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Londra 11-set
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Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un -0,07%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 177,557, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 178,827. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 177,133.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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