Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un -0,07%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 177,557, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 178,827. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 177,133.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)