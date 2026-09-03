Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude la seduta con una flessione dello 0,94%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 183,33, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,75.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)