Milano 10:41
52.027 +0,45%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:41
10.771 +0,13%
Francoforte 10:41
25.925 +0,33%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude la seduta con una flessione dello 0,94%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 183,33, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,75.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```