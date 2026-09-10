Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
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Londra 9-set
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Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 177,758, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 180,524. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 176,836.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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