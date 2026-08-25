Milano 9:51
52.827 +0,54%
Nasdaq 24-ago
29.023 0,00%
Dow Jones 24-ago
53.417 +0,26%
Londra 9:51
10.867 +0,12%
26.204 +0,37%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,22%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6.470. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6.424. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6.400.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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