Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,22%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6.470. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6.424. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6.400.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)