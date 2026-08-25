Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dello 0,76%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 26.214,1. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 25.863,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 25.746,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)