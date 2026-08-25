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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un modesto -0,07%.

Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14.495,8. Rischio di discesa fino a 14.359,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14.631,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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