Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice svizzero, che in chiusura evidenzia un timido +0,18%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.607,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.427,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.786,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)