Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice svizzero, che in chiusura evidenzia un timido +0,18%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.607,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.427,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.786,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```