Milano 16:09
52.679 +0,26%
Nasdaq 16:09
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Dow Jones 16:09
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Londra 16:09
10.863 +0,08%
Francoforte 16:09
26.283 +0,68%

Attese positive per Thomson Reuters

Finanza
Attese positive per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Brillante rialzo per Thomson Reuters, parte del Nasdaq 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,93%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Thomson Reuters presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 108,6 USD, con stop loss impostato a quota 100,8 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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