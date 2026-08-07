Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,07%)

Il Dow Jones esordisce a 53.849,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,07%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,07%, a quota 53.849,26 in apertura.
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