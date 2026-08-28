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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,83% alle 04:50

Il Nikkei 225 allunga a 66.682,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,83% alle 04:50
Risultato positivo dello 0,83% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 66.682,88 punti.
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