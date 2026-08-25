"Buy" per MercadoLibre
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta vivace per il mercato online leader in America Latina, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,31%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 1.947,9 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 1.845,1 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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