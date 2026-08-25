CdM domani su proroga misure carburanti, seguirà intervento più mirato

(Teleborsa) -è previsto un nuovo, ancora da convocare, che dovrebbeper il caro carburanti, in particolare il, quale misura ponte per consentire al Governo di lavorare ad un intervento più mirato contro il caro energia.E' quanto anticipano fonti di palazzo Chigi, dopo chededicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno, in cui erano presenti la Presidente del, i vicepremie, il leader di Noi moderatie il ministro dell'EconomiaVa tenuto conto chedi 1 giorno del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi, che originariamente era stata fissata fino al 24 agosto. "Quella in scadenza domani, dunque,, - spiegano le fonti - ma servirà a consentire dinei tempi che sono necessari".L'obiettivo del Governo - si sottolinea - è "predisporre unache hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo"., ha confermato intanto il leader della e vicepremier Lega Mdal Meeting di Rimini. A chi gli chiedeva le tempistiche dell'ulteriore proroga del taglio accise, il titolare del MIT ha parlato di "alcuni giorni, fino a settembre", poi l'idea è di. Oltre all'ipotesi già circolata di un, Salvini ha espresso il suo punto di vista, spiegando che ", che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani,".Si è parlato già nei giorni scorsi dell'ipotesi di imposizione di unauna misura caldeggiata da sei paesi europei - Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo - per reperire le risorse necessarie a finanziare le misure specifiche - "targeted" secondo le indicazioni delle principali Istituzioni sovranazionali - a favore di famiglie ed imprese. Una imposta che dovrebbe essere decisa da ogni singolo Paese per suo conto, poiché