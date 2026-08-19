The Italian Sea Group, il Tribunale proroga di altri 120 giorni le misure protettive per GC Holding e Celi
(Teleborsa) - The Italian Sea Group rende noto che il Tribunale di Firenze ha disposto la proroga per ulteriori 120 giorni, decorrenti dalla prima scadenza, delle misure protettive già confermate con ordinanza del 20 aprile 2026 a favore di GC Holding e di Celi – nell'ambito della composizione negoziata della crisi tuttora in corso per le due società.
La società continuerà a fornire al mercato tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della procedura, nel rispetto della normativa applicabile.
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