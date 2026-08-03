Corrono prezzi carburanti, governo studia misure

(Teleborsa) - Prezzi dei carburanti ancora in salita. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 3 agosto - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,999 euro/litro per la benzina e 2,097 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,084 euro/litro per la benzina e 2,174 €/l per il gasolio.



Prezzi più o meno in linea con quelli registrati ieri, domenica 2 agosto quando il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è stato pari a 1,998 euro/litro per la benzina e 2,096 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self erta di 2,084 euro/litro per la benzina e 2,174 euro/litro per il gasolio.



Lo scorso 27 luglio il Governo era intervenuto con uno sconto sul diesel di 17 centesimi al litro, in vigore fino al 6 agosto e nell'occasione il Ministro Giorgetti aveva anticipato che il 4 agosto, dunque domani, è previsto un nuovo Cdm per fare il punto della situazione e capire come eventualmente intervenire.



(Foto: bizoon | 123RF)

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