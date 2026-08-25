Essilorluxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi

(Teleborsa) - Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per "dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali". Lo conferma un portavoce del gruppo dell'occhialeria, dopo l'anticipazione di MF-Milano Finanza. "Ringraziamo Leonardo Maria - fanno sapere - per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura".



Il 31enne quartogenito del fondatore di Luxottica ha annunciato, con una lettera indirizzata ieri al board e al ceo Francesco Milleri, le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso dell'occhialeria. Le dimissioni saranno operative dal 31 agosto e seguono quel- le rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilico.



Nella lettera, Del Vecchio jr appare amareggiato per una gestione aziendale definita "distante", "impersonale" e lontana dalle persone "che devono tornare al centro". Condotta che invece caratterizzava la "Luxottica vent'anni fa".



Leonardo Maria Del Vecchio, oltre a essere dirigente di Essilux ne è anche azionista attraverso il suo 12,5% nella holding di controllo Delfin insieme con gli altri sette eredi di Del Vecchio. Inoltre, detiene oltre il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena , circa il 10% di Generali , il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio.

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