Leonardo Capital SIM acquista il 5% di Weltix e avvia alleanza industriale

(Teleborsa) - Leonardo Capital SIM, specializzata nei servizi di investment banking e capital markets, ha acquisito una partecipazione pari al 5% del capitale di Weltix, infrastruttura regolamentata per la gestione digitale di private asset. L'operazione segna l'avvio di una collaborazione industriale di ampio respiro tra le due società, si legge in una nota, che non svela i dettagli finanziari. In particolare, Leonardo Capital SIM metterà a disposizione la propria esperienza nei capital markets e il consolidato rapporto con investitori istituzionali, banche, asset manager, assicurazioni e clientela corporate, contribuendo ad ampliare la diffusione delle infrastrutture regolamentate di Weltix all'interno del mercato professionale.



Nell'ottobre 2025 Weltix è stata la prima società italiana a emettere il proprio capitale azionario in forma di token su blockchain pubblica. In qualità di Responsabile del registro DLT, con autorizzazione Consob ai sensi del Decreto Fintech, Weltix è stata coinvolta in una serie di operazioni che hanno aperto un mercato fino a quel momento non esistente al fianco di controparti bancarie e istituzionali di primo piano: il primo minibond tokenizzato con UniCredit quale arranger, CDP tra gli investitori e garanzia SACE (dicembre 2025); la prima nota strutturata tokenizzata emessa da UniCredit (gennaio 2026); e, nel corso del 2026, operazioni di cartolarizzazione con i principali master servicer, tra cui doValue e 130 Servicing, e minibond su un ventaglio crescente di strumenti e controparti, tra cui la stessa UniCredit e Frigiolini & Partners.



"L'ingresso di Leonardo Capital SIM rappresenta molto più di un investimento: è l'inizio di un percorso comune - ha dichiarato Antonio Chiarello, founder e CEO di Weltix - Con LCS al nostro fianco acquisiamo un partner industriale di primissimo piano, capace di aprirci relazioni e opportunità sul mercato della clientela istituzionale e corporate. È un'alleanza che guarda alla crescita".



"Abbiamo scelto Weltix perché presidia un'infrastruttura regolamentata unica nel mercato italiano dei capitali digitali - ha commentato Fausto Salvati, AD di Leonardo Capital SIM - Il nostro ruolo non sarà quello di semplice investitore: metteremo a disposizione la nostra rete di relazioni istituzionali e corporate per accompagnare la crescita di Weltix, in un ambito che riteniamo strategico per l'evoluzione dei mercati".

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