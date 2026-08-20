MPS, ok del cda alle offerte su Banco BPM e Banca Generali

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato la doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali , come contromossa all'offerta di Intesa Sanpaolo .



E' quanto riporta Bloomberg in cui si spiega che i membri del board della banca senese hanno appoggiato la proposta presentata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede un'offerta di acquisto interamente in azioni per i due istituti, al fine di creare un gruppo con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 70 miliardi di euro.



Nella votazione, sempre secondo rumour, si sarebbero astenuti quattro dei cinque consiglieri delle minoranze presenti in cda e si tratterebbe in particolare di Nicola Maione, Paolo Boccardelli, Paola De Martini e Antonella Centra mentre il piano Lovaglio avrebbe ricevuto l'appoggio del banchiere Corrado Passera.





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