Intesa Sanpaolo, campo libero per rafforzarsi ulteriormente in Italia con MPS

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha ora campo libero per acquisire Mps
dopo che Banco BPM
ha deciso di interrompere le consultazioni
con la banca senese, ritenendo che "non si siano ad oggi verificate
le condizioni per giungere a un accordo condiviso
" tra le parti.
Lo scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung, osservando che l'operazione rafforzerebbe ulteriormente la posizione del gruppo guidato da Carlo Messina
nel mercato italiano e metterebbe UniCredit di fronte a una concorrenza interna in crescita
.
Secondo il quotidiano tedesco, l'ingresso di Mps nel perimetro di Intesa renderebbe quest'ultima la seconda banca per capitalizzazione nell’Eurozona, subito dopo Banco Santander. Intesa è già il primo istituto in Italia
, "ma meno orientata a livello internazionale". UniCredit
, al contrario, vedrebbe aumentare il peso delle attività estere, soprattutto dopo l’integrazione di Commerzbank
.Crédit Agricole
- primo azionista di Banco Bpm con una quota appena sotto il 30% - "non vede valore aggiunto significativo nella fusione con Mps
", preferendo concentrarsi su una integrazione più stretta tra Bpm e le proprie filiali italiane, ricorda infine Faz.