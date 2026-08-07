Generali, Donnet: creiamo valore come gruppo standalone, felici di espandere business con UniCredit

(Teleborsa) - "Gli ottimi risultati del primo semestre evidenziano ancora una volta la forza, la profittabilità e la forte posizione di capitale
del gruppo, supportate da un solido contributo in tutti i segmenti di business e da una costante disciplina operativa". Lo ha detto il CEO
di Generali
, Philippe Donnet
, nella call con gli analisti sulla semestrale
. "Questo rafforza la nostra abilità di conseguire con successo anche questo piano", ha aggiunto.
Donnet ha fatto notare che il settore Vita
mantiene una traiettoria di crescita positiva, "trainata da flussi in entrata molto consistenti, da un sostanziale aumento del valore dei nuovi contratti e da un mix di attività favorevole", mentre il settore Danni
conferma la sua "solida redditività tecnica, nonostante il maggiore impatto dei sinistri legati a catastrofi naturali".
"La qualità della nostra performance riflette un execution disciplinata sulle nostre priorità, oltre a trend del settore assicurativo che si stanno dimostrano sempre più rilevanti
- ha sottolineato il CEO - con alcuni in accelerazione per trend di lungo termine come l'invecchiamento della popolazione, l'insufficiente copertura dei sistemi sanitari pubblici, gli eventi estremi causati dal cambiamento climatico, l'emergere di nuovi bisogni con gli sviluppi tecnologici".
"Dobbiamo essere agili, innovare ed essere capaci di pensare fuori dagli schemi per portare valore ai clienti e ai nostri stakeholder come gruppo standalone
", ha aggiunto, sottolineando che ulteriori aggiornamenti del piano e di nuove iniziative saranno annunciati all'Investor Day che sarà tenuto a Londra il 18 novembre.
A una domanda sui rapporti con UniCredit
, Donnet ha detto: "Abbiamo già un business significativo con UniCredit, compreso nel Centro ed Est Europa, ma anche nell'asset management, saremo felici di espandere il business con loro o di analizzare ogni altra opportunità
di business in Italia e fuori".