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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
In rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 388,99 punti.
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