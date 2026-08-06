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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
Giornata di guadagni per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 582,92 punti.
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