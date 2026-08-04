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Francoforte: andamento rialzista per Evonik Industries

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Evonik Industries
Bene Evonik Industries, con un rialzo del 3,01%.
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