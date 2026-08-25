Extraprofitti, Bruxelles passa la palla: "tocca ai governi"

(Teleborsa) - Bruxelles passa la palla e spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extraprofitti rinviando l'iniziativa alle capitali, libere di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino - insieme ad altri quattro partner - e, per contrappasso, offre a Elly Schlein l'assist per il secondo attacco al governo nel giro di ventiquattro ore.



Dentro alla maggioranza però riaffiorano i distinguo, con Antonio Tajani che torna a ribadire il limite invalicabile di Forza Italia: l'extraprofitto "non esiste in diritto" e la tassa resta fuori dal perimetro azzurro. Porta aperta, invece, a un eventuale contributo concordato con i petrolieri.



Nell'immediato, però, con la mini-proroga in scadenza il 26 agosto, il governo valuta i prossimi passi. Per ora, riferisce dal Meeting di Rimini il ministro Gilberto Pichetto, non sono all'orizzonte cdm straordinari. Prorogare lo sconto generalizzato costa circa un miliardo al mese: "La matematica è matematica", chiosa il ministro.



Al vaglio aiuti più mirati, con un occhio alle coperture e l'altro allo Stretto di Hormuz.

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