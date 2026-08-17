Clima, El Nino: "possibile evento storico", come può cambiare l'autunno

(Teleborsa) - Il fenomeno climatico El Niño che si sta intensificando nell'Oceano Pacifico è destinato a diventare il più intenso della storia secondo ricercatori della fondazione Berkeley Earth. L'ondata di calore che il "Super-Niño" - come è stato già battezzato - scatenerà dall'oceano, combinata con il riscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici di origine antropica renderà probabilmente il prossimo anno "il più caldo mai registrato", innescando eventi meteorologici estremi in molte parti del mondo e principalmente in America Latina, si avverte.



E' quanto emerge dall'ultimo bollettino climatico della fondazione, presentato di recente in una conferenza stampa trasmessa sui social.





"Secondo le proiezioni di una serie di modelli climatici, il picco di questo El Niño è destinato a superare il precedente record con un margine davvero sbalorditivo", ha affermato il climatologo Zeke Hausfather, uno degli autori dello studio.



Per Hausfather inoltre, "non è da escludere che l'evento, combinandosi con i cambiamenti climatici globali, possa innalzare le temperature medie del pianeta nel 2027 fino a 1,7 °C al di sopra della media preindustriale e della soglia di 1,5 °C che i governi si sono impegnati a evitare nell'ambito dell'Accordo di Parigi"



(Foto: © Aleksandr Papichev/123RF)

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