Migranti, tensione Roma-Madrid. von der Leyen: "serve risposta europea"

(Teleborsa) - Tensione Roma-Madrid sulla crisi migratoria. "Ci sono stati Paesi e governi che non si sono dimostrati all’altezza", ha dichiarato il ministro degli Esteri José Manuel Albares, all'emittente Rtve. "Il governo italiano è stato uno di questi", ha proseguito. L'Italia (che, nei giorni scorsi, ha sospeso Schengen) ha poi ricordato Albares, è il Paese con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa, mentre la Spagna è quello con il minor numero. A Roma "piacerebbe risolvere la situazione a Lampedusa", come è stata risolta quella di Ceuta, ha sottolineato.



Nel frattempo, al vaglio dell’Ue degli hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta "modello Albania" verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo in programma domani, martedì 4 agosto, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'Interno europei, chiesta da 22 Paesi Ue. Le strutture dovrebbero essere ospitate in Paesi come Uganda e Montenegro. Ma prima bisogna sciogliere il nodo risorse. E Bruxelles fa filtrare che la Commissione "è pronta a valutare proposte compiute, basate sulla cooperazione strategica".





E proprio su quanto accaduto a Ceuta è tornata anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der LeyenVon: "La migrazione è una sfida europea che richiede una riposta europea. E, per questo, la solidarietà è fondamentale", ha scritto in una lettera al premier spagnolo Pedro Sanchez. Per la presidente della Commissione Ue "occorre raddoppiare gli sforzi in cinque aeree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i Paesi terzi; rafforzare i confini esterni; attuare i sistemi di allerta; smantellare le reti di trafficanti; rafforzare i rimpatri. La Spagna - aggiunge - può contare sul supporto della Commissione".

Condividi

```