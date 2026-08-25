Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Siemens Energy, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 150,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 153,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 149,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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