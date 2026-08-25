Milano 16:16
52.717 +0,33%
Nasdaq 16:16
29.191 +0,58%
Dow Jones 16:16
53.483 +0,12%
Londra 16:16
10.871 +0,15%
Francoforte 16:16
26.306 +0,77%

Francoforte: risultato positivo per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Traton
(Teleborsa) - Scambia in profit Traton, che lievita del 2,05%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Traton rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Traton resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 38,27 Euro. Supporto visto a quota 37,33. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 39,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```