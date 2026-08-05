Londra: Next, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che tratta in rialzo del 6,38%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Next rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 159,7 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 154,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 151,3 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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