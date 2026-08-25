MPS, Glass Lewis raccomanda voto favorevole per aumento capitale di Intesa

(Teleborsa) - Anche il proxy advisor Glass Lewis, dopo Iss, ha raccomandato il voto favorevole all'aumento di capitale a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo su MPS , all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria convocata per il 10 settembre 2026.



Glass Lewiss evidenzia inoltre le implicazioni delle offerte su Banco BPM e Banca Generali - e della connessa distribuzione straordinaria - da parte di MPS per quanto riguarda il mancato avveramento di alcune condizioni di efficacia dell'offerta di Intesa Sanpaolo. Alle quali peraltro Intesa ha la facoltà di rinunciare.

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