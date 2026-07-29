Intesa SP, Messina: Opas MPS solida e ben avviata con zero rischi ma escluso rialzo del prezzo di offerta

(Teleborsa) - L’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo , Carlo Messina, ha definito l’Opas su Monte dei Paschi "ben avviata" e caratterizzata da "zero rischi di integrazione", spiegando agli analisti che l’esecuzione del piano industriale della Ca’ de Sass "procede a pieno ritmo" e che l’operazione con Rocca Salimbeni garantirà "un’accelerazione ulteriore e creerà più valore". Una strategia che, assicura, poggia su una logica industriale "solida".



Messina ha poi ribadito che l’offerta rappresenta "la migliore opzione per Mps, Mediobanca e Intesa Sanpaolo", sottolineando come, rispetto ai tempi dell’Opas, "siamo in linea per completare l’offerta entro fine anno". Il ceo rivendica inoltre che si tratta di una proposta costruita con "grande trasparenza" e che il gruppo "è determinato ad andare avanti".



Rispondendo alle domande sulle tensioni interne al cda di Siena, Messina ha definito la situazione "incredibile" e ha ricordato che l’Opas è stata lanciata proprio perché Intesa può "creare una situazione normale in termini di governance della banca" toscana. Per i soci di Mps, ha aggiunto, l’offerta costituisce "una base solida" che permetterà loro "di trovare un porto sicuro".



Sul fronte infine del prezzo, Messina ha escluso qualsiasi revisione: ci sono "zero possibilità" che Intesa Sanpaolo possa aumentare l'offerta, poiché – anche alla luce dei corsi azionari – "non c'è spazio per ulteriori variazioni".

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