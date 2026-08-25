New York: andamento negativo per Intuit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società produttrice di software finanziari , che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della società statunitense di software sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 366 USD. Possibile una discesa fino al bottom 358,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 373,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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