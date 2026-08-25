New York: perdite consistenti per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica , che tratta in perdita del 3,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di CrowdStrike Holdings rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di CrowdStrike Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 179,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 190,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 175,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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