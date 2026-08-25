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New York: seduta difficile per Deckers Outdoor

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Deckers Outdoor
Ribasso scomposto per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, che esibisce una perdita secca del 3,88% sui valori precedenti.
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