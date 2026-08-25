New York: senza freni Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Rialzo per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cadence Design Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Cadence Design Systems si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 321,2 USD. Prima resistenza a 334,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 312,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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